Burgemeester Dalfsen verrast medejarigen met noodpakketten

Op 28 februari jarig zijn kan soms onhandig zijn. Mensen vragen regelmatig of je écht op 28 februari bent geboren of eigenlijk op schrikkeldag 29 februari, een datum die dit jaar niet voorkomt. De burgemeester van Dalfsen in Overijssel weet daar alles van en bedacht daarom een bijzondere actie.

In plaats van taart uit te delen, trakteert burgemeester Michael Sijbom zijn medejarigen in het dorp op een noodpakket. Inwoners die ook op 28 februari jarig zijn, konden zich aanmelden om zo’n pakket te ontvangen.

Verjaardagstour

Enkele tientallen dorpsgenoten maakten daar gebruik van. Sijbom ging zaterdag persoonlijk langs om de pakketten te overhandigen. Daarmee maakte hij er een heuse verjaardagstour door het dorp van.

"Het is natuurlijk bedoeld als een ludieke actie", zegt Sijbom tegen Hart van Nederland. "Op deze manier geven we onze eigen persoonlijke ‘touch’ aan de landelijke campagne rond noodpakketten."

Wie meer wil zien van de verjaardagstour van de burgemeester, kan de video bovenaan dit artikel bekijken.