Droom van Dalfsen spat (even) uiteen na deceptie Joep Wennemars: 'Kater'

De droom van Dalfsen is veranderd in een nachtmerrie: hún Joep Wennemars werd woensdagavond door de Chinese Ziwen Lian dusdanig gehinderd dat zijn eerste kans op een Olympische plak direct in rook opging. De schaatser baalt natuurlijk als een stekker, maar hij niet alleen. Dalfsen, het dorp waar hij vandaan komt, baalt net zo hard. Maar gloort er nog hoop aan de horizon? Altijd!

Dinsdag nog plaatste de gemeente een vrolijke video online, met daarin gelukwensen aan Joep. "We zijn ontzettend zenuwachtig", riep burgemeester Michael Sijbom toen. Nu we 48 uur verder zijn, zijn die zenuwen wel weg. Maar er is wel een kater voor in de plaats gekomen.

Hoop houden

Toch houden de burgervader en de inwoners van de Overijsselse gemeente moed: zaterdag is er in Milaan nog een kans op de 500 meter en volgende week staat ook nog eens de 1500 meter op het programma. "We leven enorm met hem mee", zegt Sijbom donderdag tegen Hart van Nederland.

Sportpsycholoog Martin Pet heeft de enorme teleurstelling bij Wennemars ook gezien. Hij verwacht dat de schaatser zijn emoties wel weer de baas kan worden en fris aan de start van zijn volgende race kan verschijnen. Maar hoe? Dat zie je samen met de reacties uit Dalfsen in de video bovenaan.