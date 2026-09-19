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Nieuw advies noodpakket: niet voor 3, maar 8 dagen voedsel in huis

Beleid

Vandaag, 21:19

De overheid adviseert Nederlanders om een noodvoorraad voedsel van acht dagen in huis te hebben. Eerder werd nog aangeraden om genoeg eten in de voorraadkast te hebben om het drie dagen uit te houden.

Het nieuwe advies komt na onderzoek van het Clingendael Instituut en de Erasmus Universiteit. Die concluderen dat er nauwelijks voorraden zijn voor noodsituaties en dat er binnen twee á drie lagen lege schappen zullen ontstaan. Het advies luidt om lang houdbaar voedsel, zoals conserven, in te slaan.

Een prepper is iemand die zich actief voorbereidt op noodsituaties, rampen of maatschappelijke ontwrichting, bijvoorbeeld door een voorraad aan voedsel en water in huis te hebben.

Prepper Merno Raiger onderschrijft het advies: "Ik zou zeggen als je voedsel gaat inslaan: Hoe meer hoe beter", vertelt hij. "Je kunt blikgroente en -fruit inslaan, maar er zijn ook zakken met maaltijdvervangende poeders. Daar hoeft alleen wat water bij en je kunt eten. Dat spul blijft maanden goed. En denk ook vooral aan een goed mes, een waterfilter en bijvoorbeeld dekens."

In de video bovenaan vertellen Nederlanders of zij een noodpakket hebben en geeft prepper Raiger meer tips.

Door Redactie Hart van Nederland

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