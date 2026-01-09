Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gevoelstemperatuur tot min 20: dit weekend extra hulp voor gestrande automobilisten

Extreem weer

Vandaag, 19:04 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Rijkswaterstaat stelt zaterdag vanaf 18.00 uur het zogenoemde koudprotocol in. Dat gebeurt omdat het dit weekend in heel Nederland flink gaat vriezen. De gevoelstemperatuur kan dit weekend tot de -20 graden aanvoelen. Tot maandagochtend staan extra bergers en weginspecteurs paraat om problemen op de weg snel aan te pakken.

Het koudprotocol betekent dat gestrande weggebruikers niet lang langs de weg hoeven te blijven staan. Mensen met pech worden zo snel mogelijk naar een veilige plek gebracht, zoals een tankstation of een locatie met voorzieningen. Lang stilstaan bij deze kou kan gevaarlijk zijn.

In het noorden van het land was er vrijdag kans op veel sneeuw, die door de harde wind voor gevaarlijke omstandigheden op de weg kon zorgen. Meerdere N-wegen werden tijdelijk afgesloten:

Winterweer slaat toe: wegen in noorden dicht door stuifsneeuw
1:30

Winterweer slaat toe: wegen in noorden dicht door stuifsneeuw

Noodpakketje voor in de auto

Weggebruikers krijgen het advies om goed voorbereid op pad te gaan. Denk aan voldoende eten en drinken, maar ook aan warme kleding of een deken voor noodgevallen. Vooral ’s nachts en in de vroege ochtend kan het verraderlijk koud zijn.

Rijkswaterstaat zet het koudprotocol meestal in als de gevoelstemperatuur richting min 15 graden gaat. Het KNMI verwacht dat het zondag waarschijnlijk droog maar zeer koud wordt. De gevoelstemperatuur kan dan dalen tot min 15 graden.

In het noordoosten van het land kan het nog kouder aanvoelen, tot wel min 20 graden. Daar is ook kans op hardnekkige mist, wat het zicht op de weg extra lastig maakt.

Dooien

Volgens het KNMI gaat het maandag dooien, maar kan het in de ochtend eerst nog sneeuwen. Later op de dag is er kans op ijzel. Daarna volgen gemiddeldere temperaturen, met af en toe regen.

Lees ook

Diverse wegen in noorden dicht: 'Bijna geen onderscheid meer tussen weg en weiland'
Diverse wegen in noorden dicht: 'Bijna geen onderscheid meer tussen weg en weiland'
Dit hele weekend minder treinen door sneeuw en ijs
Dit hele weekend minder treinen door sneeuw en ijs
Geen bussen en minder treinen in noorden door sneeuw en gladheid
Geen bussen en minder treinen in noorden door sneeuw en gladheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.