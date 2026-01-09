Diverse wegen in noorden dicht: 'Bijna geen onderscheid meer tussen weg en weiland'

Door sneeuw en harde wind zijn in het noorden van het land meerdere provinciale wegen afgesloten. Vooral in het buitengebied van Groningen wordt de situatie steeds gevaarlijker, meldt de Veiligheidsregio Groningen. Automobilisten lopen daar risico door gladheid en stuifsneeuw.

De provinciale weg N388 tussen Grijpskerk en Zoutkamp is dicht omdat rijden daar niet meer veilig is. Ook de N33 is in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Zuidbroek en Appingedam.

Dezelfde maatregel geldt voor de N355 tussen Buitenpost en Groningen en voor de N46. Op al deze wegen zorgt stuifsneeuw voor slecht zicht en gladheid. Voor de laatstgenoemde weg is het volgens Rijkswaterstaat niet eens meer te zien waar de weg ophoudt en het weiland begint.

In Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden geldt tot 21.00 uur code oranje. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om extra voorzichtig te zijn en hun rijgedrag aan te passen. Wie niet de weg op hoeft, krijgt het advies om thuis te blijven.

Gaten in de weg in het zuiden van het land

Niet alleen in het noorden zijn er problemen. In het zuiden van het land hebben automobilisten te maken met vertraging door spoedreparaties aan wegen. Door bevriezing zijn op meerdere plekken scheuren en gaten in het asfalt ontstaan.

Op de N261 tussen Tilburg en Waalwijk is in beide richtingen een rijstrook afgesloten. De weg wordt daar hersteld, maar het werk duurt naar verwachting tot na het weekend. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.

Ook op de A58 bij Tilburg-Reeshof waren tijdelijk maatregelen nodig. Richting Tilburg moesten automobilisten over de vluchtstrook rijden omdat gaten in het wegdek werden opgevuld. Op de A2 zijn daarnaast meerdere afritten tijdelijk dicht door schade aan het asfalt.

Koudeprotocol

Dit weekend wordt het nog kouder in Nederland. De verwachting is dat het zaterdag en zondag flink gaat vriezen. Rijkswaterstaat stelt daarom zaterdag vanaf 18.00 uur het zogenoemde koudeprotocol in. Dat betekent dat dit weekend extra bergers en weginspecteurs aan het werk zijn. Het protocol geldt voor alle provincies tot maandagochtend.