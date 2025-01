Code oranje in noorden door gladheid, in rest van het land code geel

In Groningen en het oosten van Friesland komt zaterdagochtend ijzel voor. Het KNMI heeft daarom in die twee provincies tot 09.00 uur code oranje afgekondigd; daarna geldt nog tot 11.00 uur code geel. "Door regen op een bevroren ondergrond komt op uitgebreide schaal gladheid voor," zegt een woordvoerder van het KNMI.

In vrijwel het hele land, behalve op de Wadden, geldt verder tot 11.00 uur code geel vanwege gladheid. Er is kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden.

In het zuiden en oosten van Nederland kan het verkeer ook hinder ondervinden door mist(banken). Het KNMI waarschuwt in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant tot 09.00 uur voor plaatselijk dichte mist.

Meerdere ongelukken

Afgelopen nacht gebeurden meerdere ongelukken op de weg, vermoedelijk door de gladheid. Zo gleed in het Zeeuwse Hoek een auto van de weg. De weg daar was ten tijde van het ongeluk spiegelglad. De auto raakte beschadigd, maar de inzittenden bleven ongedeerd.

Op de A28 bij Assen gleed een auto van de weg en belandde in de sloot. Vermoedelijk gebeurde dit door de gladheid. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond. De auto raakte beschadigd en moest door een berger uit de sloot worden getakeld.

In Groningen is een bestelbus op zijn zijkant terechtgekomen. Op de Beneluxweg (N46) lag er vanochtend een ijslaagje op het wegdek. In het busje zat één persoon, die zelfstandig uit het voertuig kon komen.

Strooien

Rijkswaterstaat is ook weer volop aan het strooien om de (snel)wegen begaanbaar te houden. Op de strooikaart is te zien dat er sinds vrijdag 19.00 uur al ruim 3,3 kilo zout is gestrooid.

Hart van Nederland ANP