Winterse buien en gladheid maken plaats voor zacht winterweer

Vrijdag laat de zon zich flink zien, maar in het noorden maken wolken en winterse buien het weer onstuimig. Gladheid blijft een groot risico in het hele land, veroorzaakt door bevriezing of sneeuwresten. In de middag trekken de buien naar het midden van het land, met een mix van regen, hagel en sneeuw. Het zuiden houdt het droog en zonnig, met temperaturen van 1 graad in de Limburgse heuvels tot 7 graden aan de westkust.

De nacht naar zaterdag brengt vorst en nieuwe winterse buien, wat opnieuw voor gladheid zorgt. Zaterdag blijft de wind zwak, met afwisselend zon en wolkenvelden. Het kwik varieert van 0 graden in Zuid-Limburg tot 6 graden aan zee. Zondag blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde. Lage bewolking en mist houden op veel plaatsen langer aan. In Zuid-Limburg kan de temperatuur het hele weekend onder het vriespunt blijven.

Lekker begin van de week

De week begint maandag zonniger, met iets hogere temperaturen. In Zuid-Limburg blijft het rond het vriespunt, terwijl het aan zee 7 graden kan worden. Vanaf dinsdag wordt zachtere lucht aangevoerd door een zuidwestenwind, met kans op bewolking en lichte regen. Aan zee kan het oplopen tot 10 graden, terwijl het zuidoosten aanvankelijk kouder blijft. Later in de week wordt het overal milder. " De komende dagen zijn daarom nog een kans voor liefhebbers om van het winterse weer te genieten", aldus weerman Jordi Huirne.