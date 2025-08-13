Meer dan helft VVD-stemmers wil Yeşilgöz niet als lijsttrekker

Het rommelt stevig binnen de VVD. Na de breuk met de PVV, de rel met Douwe Bob en dalende peilingen lijkt nu ook de eigen achterban het vertrouwen in partijleider Dilan Yeşilgöz te verliezen. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat slechts 43 procent van de VVD-stemmers uit 2023 haar nog de juiste lijsttrekker vindt. Daartegenover staat een meerderheid van 52 procent die liever iemand anders aan het roer ziet in aanloop naar de verkiezingen.

De VVD lijkt de afgelopen weken in zwaar weer te verkeren. In de meest recente peiling van Peil.nl staat de VVD op flink verlies: de partij van Yeşilgöz staat op nog maar 16 zetels, ver achter PVV, GL-PvdA en CDA. 28 procent van de mensen die in 2023 op de VVD stemden zegt dat ze met Yeşilgöz als partijleider minder of niet meer op de partij zullen stemmen. Dat is een pijnlijke score, zeker vergeleken met andere partijleiders. Bijna alle andere kopstukken worden wél stevig door hun achterban gesteund.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Eerdmans meest geliefd bij eigen achterban

97 procent van de stemmers van JA21 vindt Eerdmans de juiste man om de partij te leiden richting de verkiezingen, waarmee hij het meest gesteund wordt door zijn eigen achterban. Daarop volgen Bikker van ChristenUnie (96%), Bontenbal van het CDA (92%) en Van der Plas van BBB (92%). Baudet (91%) en Wilders (91%) krijgen ook steun van meer dan 9 op de 10 mensen in hun eigen achterban. Aan de meer progressieve zijde zien we dat Rob Jetten van D66 kan rekenen op de meeste steun van zijn achterban (88%).

Eddy van Hijum, demissionair minister van Sociale Zaken en beoogd lijsttrekker namens NSC, wordt door slechts een derde van de mensen die in 2023 NSC stemden de juiste keuze genoemd; 30 procent ziet liever iemand anders. Hij zal ook nog een flinke kluif hebben om zich in de kijker te spelen: 27 procent van zijn eigen achterban kent hem niet.

Bekijk hieronder de lijst van politici die zijn voorgedragen als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen of op dit moment worden gezien als meest kansrijk. De uitslagen zijn uitgesplitst naar stemkeuze van mensen in 2023.

Politicus (partij) Juiste keuze als lijsttrekker Verkeerde keuze als lijsttrekker Geen mening Ken ik niet Joost Eerdmans (JA21) 97% 0% 3% 0% Mirjam Bikker (CU) 96% 4% 0% 0% Henri Bontenbal (CDA) 92% 3% 0% 5% Caroline van der Plas (BBB) 92% 7% 1% 0% Geert Wilders (PVV) 91% 7% 1% 0% Thierry Baudet (FVD) 91% 7% 2% 0% Rob Jetten (D66) 88% 4% 8% 0% Chris Stoffer (SGP) 86% 3% 5% 6% Esther Ouwehand (PvdD) 74% 22% 4% 0% Frans Timmermans (GL-PvdA) 67% 32% 1% 0% Jimmy Dijk (SP) 62% 17% 10% 11% Dilan Yeşilgöz (VVD) 43% 52% 5% 0% Eddy van Hijum (NSC) 33% 30% 10% 27%

Alleen achterbannen met voldoende leden in het panel zijn geselecteerd voor de tabel.