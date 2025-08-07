Debat Gaza-conflict: DENK wil kabinet vervolgen, VVD en PvdD clashen over luchtdroppings

D66 wil dat de coalitie 'wakker wordt' en stopt met het steunen van de Israëlische regering. "Die pleegt oorlogsmisdaden en u laat het gebeuren." Dat verwijt maakt Kamerlid Jan Paternotte aan de coalitiepartijen en ook SGP en ChristenUnie in een debat over de situatie in Gaza. "Elke dag dat we geen sancties opleggen, geven we Netanyahu het signaal dat hij gewoon door kan gaan." Ook Stephan van Baarle (DENK) gebruikte harde woorden voor het debat, hij wil het kabinet laten vervolgen, zegt hij in bovenstaande video.

"We hebben de plicht om niet werkeloos toe te zien", vindt Paternotte. De acties van het Nederlandse kabinet schieten volgens hem fors tekort. "Als we later terugkijken op vandaag, zul je zien dat Nederland nog altijd concreet bijna niets doet."

De Kamer debatteert donderdagmiddag over de situatie in Gaza.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

D66 pleit voor hardere sancties tegen Israël, zoals het volledige associatieverdrag met de EU opschorten. Het kabinet heeft eerder voorgesteld om het handelsdeel van dat verdrag op te schorten. Ook wil D66 sancties voor de hele Israëlische regering, per direct een einde aan de handel met illegale Joodse nederzettingen en een wapenembargo.

Luchtdroppings

VVD en Partij voor de Dieren botsten hard over de luchtdroppings die een Nederlands militair toestel vanaf vrijdag gaat uitvoeren boven de Gazastrook. "Stop met Partij voor de Dieren de maat te nemen", zei Christine Theunissen (Partij voor de Dieren) tegen Eric van den Burg (VVD). "Ik waarschuw voor een gevaarlijke, grotendeels symbolische maatregel. Ik roep de VVD op om te stoppen met het continue tegenwerken. Doe eens een keer echt wat!"

Theunissen noemt de droppings gevaarlijk en vernederend voor de Palestijnse bevolking. Op zijn beurt vindt Van den Burg dat alle mogelijke vormen van hulp moeten worden ingezet. "Elke maaltijd, elke kilo is er één." Theunissen wijst de liberaal erop dat bij een eerdere luchtdropping een hulpverlener is omgekomen, bij een poging om een uit de lucht vallend hulppakket op te vangen.

Rode vloeistof

Het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag is besmeurd met een rode vloeistof. Voor de ingang van het Kamergebouw was aan het begin van het debat een demonstratie. De politie hield daar twee mensen aan voor "baldadigheid wegens bekladden", laat een woordvoerder weten.

Even verderop aan de Bezuidenhoutseweg demonstreren enkele honderden mensen tegen het Nederlandse beleid rond het geweld van Israël in de Gazastrook. Ze dragen rode kleding, Palestijnse vlaggen en protestborden.

ANP