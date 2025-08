Amsterdam wil gewonde Palestijnen uit Gaza opvangen: 'Geen excuus om te wachten'

De gemeenteraad van Amsterdam roept het stadsbestuur op om gewonde Palestijnen uit Gaza op te nemen. Volgens een groep van acht raadsleden, die samen een meerderheid vormen, is het tijd voor actie. "Er is geen excuus om af te wachten," schrijven zij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De oproep komt van coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66, samen met Volt, DENK en SP. Zij willen dat Amsterdam het voortouw neemt, en benadrukken dat de hoofdstad "zonder voorbehoud en met urgentie" Palestijnse oorlogsslachtoffers moet helpen.

Nog elke week wordt er in Amsterdam gedemonstreerd tegen de situatie in Gaza. Vorige week werd op meerdere treinstations, waaronder Amsterdam Centraal, actie gevoerd om aandacht te vragen voor de Palestijnse zaak. Hoe dat eruitzag, zie je in de video hieronder:

0:55 Vele honderden mensen voeren actie voor Gaza op treinstations

"Nederland doet voorlopig dus niets, terwijl er nu leiderschap nodig is om de genocide in Gaza te stoppen", staat er in de brief. Volgens de raadsleden nemen andere landen al wél concrete stappen. Zo heeft België inmiddels evacuaties uitgevoerd.

Ziekenhuizen moeten mogelijkheden bekijken

De brief stelt voor dat het stadsbestuur samen met Amsterdamse ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties bekijkt hoe medische hulp geregeld kan worden. Ook moet er contact gezocht worden met het Rijk om de noodzaak van evacuaties uit Gaza onder de aandacht te brengen.

Volgens de raadsleden zijn er in Nederland voldoende middelen om mensenlevens te redden. Amsterdam mag zich volgens hen dan ook niet afzijdig houden. "De stad heeft vaker laten zien solidair te willen zijn. Nu is dat opnieuw nodig," klinkt het in de brief.

Meerderheid in raad

Met 30 van de 45 zetels achter het initiatief lijkt de oproep breed gedragen binnen de raad. Of het stadsbestuur daadwerkelijk gehoor geeft aan de oproep, is nog niet duidelijk.

Hart van Nederland/ANP