Treinstations door hele land volgestroomd met actievoerders voor Gaza

Vele honderden mensen demonstreren op 38 treinstations in Nederland tegen de oorlog in Gaza. Onder meer de stationshallen van Alkmaar, Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal zijn na 18.00 uur volgestroomd met demonstranten.

Een verslaggever van Hart van Nederland ziet op het station in Alkmaar dat ongeveer honderd mensen met potten, pannen en pollepels veel lawaai maken. Ze zingen: "From the river to the sea, Palestine will be free".

In Utrecht staan en zitten vele honderden actievoerders in de stationshal aan de centrumkant, net voor de incheckpoortjes. Dat deel van de hal is door het protest helemaal vol. De betogers zwaaien met Palestijnse vlaggen en slaan op pannen.

Op Amsterdam Centraal hebben zich enkele honderden actievoerders verzameld in de stationshal. Ze hebben onder meer Palestijnse vlaggen bij zich en borden waarop teksten staan als 'Stop de genocide'. Sommige betogers slaan met lepels op pannen.

Bij Rotterdam Centraal voeren enkele honderden mensen buiten actie. Veel van hen hebben pannen en lepels mee, waar ze na toespraken en gescandeerde leuzen op slaan.

In Den Haag demonstreren zeker driehonderd mensen in de hal van het centraal station. Ook daar wordt een lawaaiprotest gehouden. Een deel van de demonstranten riep: "Nederland, schande, bloed aan je handen", hoorde een ANP-verslaggever. Zij ziet veel demonstranten met keffiyehs, ook dragen enkele betogers een watermeloenkeppeltje. De watermeloen wordt gebruikt als symbool voor het Palestijnse verzet.

Op Leiden Centraal maken meer dan honderd mensen lawaai door op potten en pannen te slaan. Kinderen die erbij zijn, dragen gehoorbescherming. Sommige voorbijgangers tonen hun steun door te applaudisseren. Op een banier staat dat Israël het equivalent van zes atoombommen op Gaza heeft afgeworpen.

In Amersfoort staat een kleine honderd betogers op het station. Ze scanderen onder meer pro-Palestijnse leuzen.

