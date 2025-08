Nederland begint airdrops voor Gaza, zo ziet dat eruit

Nederland gaat vanaf 8 augustus noodhulp leveren aan de bevolking in Gaza. Via 'airdrops' voorziet defensie de bevolking van pakketten met voedsel en humanitaire goederen die in Jordanië worden samengesteld. Hoe dat eraan toe zal gaan, wordt dinsdag op vliegbasis Eindhoven getoond. Hart van Nederland was erbij, zie je in bovenstaande video.

De eerste dropping met Nederlandse medewerking staat gepland op 8 augustus, dan moet twee weken lang elke dag een dropping plaatsvinden.

Nederland levert onder andere een transportvliegtuig met bijbehorend personeel en materiaal. Het is een samenwerking met onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, Italië, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten, in afstemming met de Israëlische autoriteiten. Het gaat om 24 ton aan hulpgoederen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Aan de droppings zitten veiligheidsrisico's, zei minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp eerder al. "Het risico op burgerslachtoffers en schade aan gebouwen is aanwezig en is niet op voorhand geheel uit te sluiten."

Voor het beperken van die risico's volgt Nederland de aanwijzingen van de Jordaanse inlichtingendiensten, die bijvoorbeeld de droplocatie selecteren.

Hart van Nederland/ANP