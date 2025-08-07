Panden Tweede Kamer en CIDI besmeurd rond demonstratie Gaza-debat

Het Tweede Kamergebouw in Den Haag is donderdagmiddag besmeurd met een rode vloeistof. Dat gebeurde vlak voor aanvang van een debat over de situatie in Gaza. Voor het pand staan zo'n honderd demonstranten. Twee mensen zijn daar aangehouden omdat zij het gebouw hebben beklad, al is nog onduidelijk of zij deel uitmaakten van het protest.

Even verderop aan de Bezuidenhoutseweg verzamelden zich honderden mensen voor een grotere demonstratie tegen het Nederlandse beleid rond het conflict in de Gazastrook. De actievoerders waren gekleed in rood, zwaaiden met Palestijnse vlaggen en droegen protestborden bij zich.

Donderdag demonstreerden honderden mensen op 38 treinstations in heel Nederland tegen de oorlog in Gaza:

0:55 Vele honderden mensen voeren actie voor Gaza op treinstations

Later op de dag is er opnieuw een pro-Palestijns protest aangekondigd bij de Tweede Kamer. Ook circuleren er oproepen op sociale media om actie te voeren op verschillende treinstations. De afgelopen weken vonden daar al vaker lawaaiprotesten plaats tegen het optreden van Israël en het standpunt van Nederland.

Ook pand van CIDI besmeurd

Niet alleen de politiek werd doelwit van de acties. Ook het kantoor van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in het centrum van Den Haag is donderdag beklad. Over de gevel, ramen en deur was rode vloeistof gegooid, en ook lag er bloem op de grond. Een achtergelaten ketchupfles suggereert wat voor substantie er is gebruikt.

CIDI deelde op X een video waarin twee personen te zien zijn die de vloeistof tegen het gebouw gooien en vervolgens wegrijden op de fiets. "Alles wat te maken heeft met Israël is een doelwit. Wat wordt de volgende stap, waar eindigt dit?", schrijft de organisatie.

De politie is op de hoogte van beide incidenten. Vooralsnog is alleen bij de Tweede Kamer melding gemaakt van aanhoudingen.

Hart van Nederland / ANP