Weer vrede tussen Douwe Bob en Yeşilgöz: 'Zetten samen de streep eronder'

Weer vrede tussen Douwe Bob en Yeşilgöz: 'Zetten samen de streep eronder'

BN'ers

Gisteren, 09:02

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft haar excuses aangeboden aan zanger Douwe Bob, nadat ze hem op X had beschuldigd van Jodenhaat. De twee hebben samen een streep gezet onder de kwestie. Dat melden zij in een verklaring die ze gezamenlijk hebben opgesteld.

De zanger en de VVD-leider lagen sinds begin juli met elkaar in de clinch, nadat Yeşilgöz op X reageerde op het besluit van Douwe Bob om op het laatste moment af te zeggen voor een Joods voetbalevenement voor kinderen in Amsterdam. Douwe Bob eiste dat Yeşilgöz haar tweet zou verwijderen.

Toen zij dat niet deed, spande hij vorige week een kort geding aan:

Douwe Bob sleept Yeşilgöz voor de rechter
6:08

Douwe Bob sleept Yeşilgöz voor de rechter

'Niet juist'

Yeşilgöz erkent nu dat ze Douwe Bob niet had moeten beschuldigen van Jodenhaat. "Dat was niet juist", staat er in de verklaring. Ze biedt excuses aan en heeft de tweet verwijderd. Douwe Bob betreurt het daarnaast zoals hij eerder al had aangegeven – als aanwezigen bij het voetbaltoernooi het gevoel hebben gekregen dat zij vanwege hun identiteit werden afgewezen. "Dat was beslist niet zijn bedoeling", valt te lezen.

"In een tijd van groeiende polarisatie kiezen bij bewust voor verbinding en verantwoordelijkheid. Hiermee willen wij gezamenlijk een streep zetten onder deze kwestie."

