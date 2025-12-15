Nederland denkt dat aanslag zoals in Sydney ook hier kan gebeuren

Maar liefst 90 procent van de Nederlanders denkt dat een aanslag zoals die afgelopen zondag in Sydney ook hier in Nederland kan gebeuren. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland onder 2.129 respondenten. Tien procent zou zelf in durven te grijpen tegen een gewapende schutter.

Zondag werd op het bekende strand Bondi Beach in Sydney een Joodse Chanoekaviering bruut verstoord. Meerdere schutters openden daar het vuur op aanwezigen. Bij de schietpartij kwamen zeker vijftien mensen om het leven.

Op sociale media gingen veel beelden rond van de schietpartij:

1:01 Chaos nabij Bondi Beach: grote schietpartij met meerdere gewonden

De 43-jarige fruitverkoper Ahmed al Ahmed wist een van de schutters te overmeesteren. Hij sprong vanachter een auto tevoorschijn en wist het wapen van de dader af te pakken. Daarbij raakte hij zelf gewond, waardoor hij in het ziekenhuis terechtkwam, zo schreef het AD. Ahmed wordt wereldwijd gezien als een held.

Uit het panelonderzoek van Hart van Nederland blijkt dat tien procent van de Nederlanders zeker hetzelfde zou durven doen. Nog eens 27 procent zegt misschien in te durven grijpen.

Gemeente Den Haag 'extra alert'

Sinds zondag viert de Joodse gemeenschap Chanoeka, een acht dagen durend feest. De gemeente Den Haag liet eerder al weten 'extra alert' te zijn na de dodelijke aanslag op het strand van Sydney. Over eventuele extra veiligheidsmaatregelen bij Chanoekavieringen wil een woordvoerder geen uitspraken doen.

Een 50-jarige vader en zijn 24-jarige zoon bleken verantwoordelijk voor het bloedbad in Sydney. De vader werd ter plekke doodgeschoten, de zoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.