Nederlandse gemeenten extra alert na aanslag Joodse viering Sydney

Beleid
Vandaag, 14:25 - Update: 1 uur geleden
De gemeente Den Haag zegt 'extra alert' te zijn na de dodelijke aanslag op Bondi Beach in Sydney. Over eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen bij Chanoekavieringen wil een woordvoerder geen uitspraken doen. "Rondom Joodse instellingen worden al langer zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen,” aldus de gemeente.
Vanaf zondag viert de Joodse gemeenschap Chanoeka, een acht dagen durend feest. Ook in Nederland vinden verschillende openbare vieringen plaats, waaronder zondag Chanoekaconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam.
Ook de gemeenten Amsterdam en Utrecht laten weten geen mededelingen te doen over mogelijke extra veiligheidsmaatregelen rond Chanoekavieringen.
Op het bekende strand van Sydney was zondag een Chanoekaviering toen meerdere schutters het vuur openden. Daarbij kwamen zeker twaalf mensen om het leven.
