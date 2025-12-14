Volg Hart van Nederland
Bondi Beach opgeschrikt: Schoof reageert op dodelijke schietpartij

Beleid

Vandaag, 12:08

Demissionair premier Dick Schoof heeft zijn Australische ambtgenoot Anthony Albanese zijn steun betuigd na de schietpartij in Sydney. Het incident vond plaats bij het populaire strand Bondi Beach, waar op dat moment een Chanoeka-viering werd gehouden. Daarbij vielen zeker tien doden en elf gewonden. Schoof noemt het een "zwarte dag voor Australië".

Op X schrijft Schoof: "Schokkende en verontrustende berichten uit Australië over veel doden en gewonden na een vreselijke aanslag in Sydney. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze laffe daad." Volgens de autoriteiten waren er minstens twee daders, van wie er één is doodgeschoten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

