Chaos bij Bondi Beach in Sydney na grote schietpartij: zeker tien doden

Vandaag, 10:15 - Update: 2 uur geleden
Bij de schietpartij op Bondi Beach in Sydney zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie ter plaatse aan de publieke omroep ABC. Na de arrestatie van twee verdachten is er volgens de autoriteiten geen acute dreiging meer.
De politie roept mensen echter nog steeds op het gebied te mijden. Ambulance-eenheden rijden af en aan en meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht, aldus de ambulancedienst.
Op het beroemde Australische strand vond op dat moment een Chanoekaviering plaats, met naar schatting zo’n 2000 aanwezigen, meldt The Jerusalem Post.
Dit zijn beelden van de schietpartij die rondgaan op sociale media:
De Australische politie heeft bij Bondi Beach in Sydney twee personen aangehouden, zo meldt de politie op X. Bij het bekende strand vond een schietpartij plaats, waarbij volgens media tientallen schoten zijn gelost. Op het strand zou op dat moment een Chanoekaviering plaatsvinden.
De politie roept mensen op het gebied te vermijden en de instructies van de hulpdiensten op te volgen.
