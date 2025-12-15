Volg Hart van Nederland
Nederlander gewond geraakt bij aanslag Australië

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 13:19 - Update: 22 minuten geleden

Een Nederlander is gewond geraakt tijdens de aanslag in het Australische Bondi Beach op zondag. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De persoon heeft een dubbele nationaliteit; naast de Nederlandse is onbekend welke andere nationaliteit de persoon bezit.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten in contact te staan met het slachtoffer. De persoon is buiten levensgevaar. Het ministerie zegt bijstand te verlenen indien daarom gevraagd wordt, vooralsnog ligt er geen hulpverzoek.

Vijftien mensen overleden

Bij de aanslag op een festival ter ere van het begin van het Joodse chanoekafeest vielen zeker vijftien doden, onder wie een kind. Minstens veertig slachtoffers zijn na de aanslag verzorgd in het ziekenhuis. Van de twee aanslagplegers, een 50-jarige vader en zijn 24-jarige zoon, werd de vader ter plekke gedood. De zoon is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog of er meer mensen achter de aanslag zaten, die de lokale autoriteiten als terreurdaad hebben bestempeld.

Een dag na de aanslag heeft de Australische premier Albanese aangekondigd wapenwetten in het land aan te scherpen. De 50-jarige aanslagpleger bleek in het bezit van een vergunning voor zes vuurwapens, die vermoedelijk bij de aanval zijn gebruikt. Het is al duidelijk naar welke stappen wordt gekeken. Zo kan het aantal vuurwapens worden beperkt dat mensen mogen bezitten en kunnen mogelijk alleen Australische burgers nog in aanmerking komen voor een wapenvergunning.

Door ANP

