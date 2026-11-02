Amerikanen naar stembus: 72 procent van Nederlanders hoopt op winst Democraten

Dinsdag gaan Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen, ook wel de 'midterms' genoemd. Voor president Donald Trump staat er veel op het spel. En als het aan de Nederlanders ligt, krijgt hij het na de verkiezingen een stuk lastiger. Maar liefst 72 procent hoopt dat de Democraten de meerderheid veroveren in minstens één van de twee kamers van het Amerikaanse Congres. Slechts 12 procent ziet liever dat de Republikeinen van Trump de macht behouden. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel.

Bij de tussentijdse verkiezingen kiezen Amerikanen een nieuw Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat. Die vormen samen het Congres, dat onder meer beslist over wetten en de overheidsuitgaven. Momenteel hebben de Republikeinen in beide kamers de meerderheid. Als de Democraten er dinsdag in slagen minstens één kamer te veroveren, kunnen ze het Trump aanzienlijk moeilijker maken om zijn plannen uit te voeren. De president zelf blijft gewoon aan de macht.

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Vooral FVD-stemmers hopen op succes voor Trump

Hoewel een ruime meerderheid van de Nederlanders dus hoopt op winst voor de Democraten, zijn er duidelijke verschillen tussen politieke achterbannen. Vooral FVD-stemmers zien de Republikeinen graag aan de macht blijven: 45 procent hoopt dat de partij van Trump de meerderheid in beide kamers behoudt.

Ook onder aanhangers van BBB (25 procent) en PVV (24 procent) is die wens relatief groot. Toch hopen bij beide partijen meer kiezers op winst voor de Democraten dan op behoud van de Republikeinse meerderheid.

Opvallend is ook het verschil tussen mannen en vrouwen. Van de mannen hoopt 17 procent dat de Republikeinen de macht behouden, tegenover slechts 6 procent van de vrouwen. Ook Nederlanders onder de 45 jaar hopen met 16 procent relatief vaak op een Republikeinse overwinning.

Onder de panelleden klinkt vooral de wens om de macht van Trump in te perken. "Voor nu [is het] belangrijk dat de kliek van Trump zoveel mogelijk macht ontnomen of geblokkeerd wordt", schrijft een deelnemer, die aangeeft ook geen fan te zijn van de Democraten.

Een ander hoopt vooral dat de Amerikaanse president na dinsdag wat gas terugneemt: "Hoop dat Trump door deze verkiezingen wat minder stoom af gaat blazen en wat tot de orde wordt geroepen en dat de rust in de wereld wederkeert!"

Betere samenwerking met Europa?

Een overwinning van de Democraten zou volgens veel Nederlanders ook gunstig kunnen uitpakken voor de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Als de Democraten in minstens één kamer de meerderheid krijgen, verwacht 43 procent dat de samenwerking verbetert. Een derde (33 procent) denkt dat er weinig verandert en 8 procent verwacht juist een verslechtering. De overige 16 procent weet het niet.

Niet iedereen denkt dat een andere machtsverdeling in Washington veel verschil zal maken. "Ik geloof dat de tussentijdse verkiezingen van Amerika niets veranderen in positieve zin zolang Trump nog president is omdat hij teveel macht heeft", schrijft een panellid.

Een andere deelnemer vreest zelfs dat de verkiezingen de spanningen in Amerika verder kunnen aanwakkeren: "Ik ben bang dat Trump, als hij echt de midterms verliest, weer het volk gaat opjutten en wellicht een burgeroorlog of iets dicht daarbij gaat veroorzaken. Hij gaat sowieso de uitslag dan absoluut niet accepteren en voor heel veel chaos zorgen."