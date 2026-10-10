Benzineprijs breekt record: liter benzine nu even duur als diesel

Tanken wordt opnieuw duurder. De benzineprijs in Nederland heeft zaterdag een nieuw record bereikt. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor Euro95 is gestegen naar 2,732 euro per liter. Daarmee is benzine nu even duur als diesel, blijkt uit cijfers van consumentenplatform UnitedConsumers.

Vrijdag lag de adviesprijs voor benzine nog op 2,728 euro per liter. Het vorige record dateerde van eind september, toen een liter Euro95 volgens de adviesprijs 2,730 euro kostte. De adviesprijs voor diesel bleef zaterdag onveranderd op 2,732 euro.

Eind september kwam naar buiten dat Nederlanders fors vaker tanken in Duitsland en België:

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Waarom wordt tanken steeds duurder?

De brandstofprijzen zijn de afgelopen dagen verder gestegen door aanhoudende verstoringen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook de olieprijzen liepen vrijdag opnieuw iets op.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen van grote oliemaatschappijen bij en berekent daarvan een gemiddelde. Die prijzen worden vooral gerekend bij duurdere tankstations, bijvoorbeeld langs de snelweg. Bij andere pompen is brandstof vaak goedkoper.

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Mogelijk lagere prijzen op komst

Een aangekondigde deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin kan mogelijk invloed hebben op de dieselprijzen. Volgens Trump gaat Rusland grote hoeveelheden diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt.

"Dit zou de prijzen kunnen dempen. Maar of we daar in Nederland iets van gaan merken aan de pomp, is nog te vroeg om te zeggen", zegt brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers.

Volgens Foolen is het lastig te voorspellen welke kant de prijzen opgaan. "Er zijn zoveel zaken die momenteel spelen waarvan je denkt: de prijs zou naar beneden kunnen gaan, maar dan gebeurt het toch niet", zegt hij.