Trump: executie Nidal Malik Hasan niet live uitgezonden

De omstreden executie van Nidal Malik Hasan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump. De publieke executie werd vorige week door defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek, ook vanuit Nederland.

Trump zegt dat hij denkt dat het livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar "veel goede mensen zouden hem liever niet zien sterven".

Staatssecretaris Willemijn Aerdts riep onlangs op om beelden van de executie van Nidal Hasan direct te melden bij socialemediaplatforms, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens Trump vindt de executie plaats volgens schema via een vuurpeloton, en kan deze worden bijgewoond door de directe families van de slachtoffers. "Zij verdienen het om getuigen te zijn van rechtvaardigheid", schrijft de president.

Hasan schoot in 2009 dertien Amerikaanse militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond.

Onder meer het mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen van de executie veroordeeld en noemde het "een openbare terechtstelling" en "een vorm van marteling".