Aerdts roept op beelden executie Nidal Hasan te melden

Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie) kan zelf niet voorkomen dat de beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Ze roept wel iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij het socialemediaplatform waarop ze te zien zijn.

Het Pentagon wil de executie van Nidal Hasan voor een vuurpeloton livestreamen en er mag publiek bij aanwezig zijn. "Als zij dat willen laten zien, dan is dat aan hen", zei Aerdts.

"Ik hoop dat kinderen hier nooit nietsvermoedend mee geconfronteerd worden", aldus de D66-staatssecretaris. "Ik wil iedereen oproepen die de beelden ziet om het zo snel mogelijk te melden."