Steun voor Oekraïne blijft groot, slechts 7 procent kiest kant Rusland

Ook na ruim vierenhalf jaar oorlog blijft de steun voor Oekraïne onder Nederlanders groot. Bijna twee derde kiest de kant van dat land in de oorlog met Rusland. Ook willen ongeveer zeven op de tien Nederlanders militaire steun blijven geven, al verschillen de meningen over hoe groot die hulp moet zijn.

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Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 2.225 deelnemers aan het Hart van Nederland Panel. Van de ondervraagden zegt 64 procent vooral de kant van Oekraïne te kiezen, tegenover slechts 7 procent die vooral de kant van Rusland kiest. Ruim een kwart (26 procent) kiest geen van beide kanten en 3 procent zegt het niet te weten. De grote steun voor Oekraïne sluit aan bij eerdere onderzoeken waarin Nederlanders zich eveneens overwegend achter het land schaarden.

Ook Nederlanders zetten zich al jaren persoonlijk in voor Oekraïne. Zo reizen de Brabantse frietbakkers Franky en Coen sinds het begin van de oorlog naar het land om friet uit te delen en vluchtelingen te helpen. Voor hun inzet zijn ze onderscheiden met de prestigieuze Oekraïense Orde van Sint-Panteleimon, te zien in deze video:

2:15 Eervolle prijs voor frietbakkers die helpen in Oekraine

Meeste Nederlanders willen militaire steun voortzetten

Europese leiders spraken donderdag opnieuw over de steun aan Oekraïne. Premier Rob Jetten riep voorafgaand aan de EU-top in Brussel andere Europese landen op om meer bij te dragen. Volgens hem blijven veel landen achter met financiële en militaire hulp. Oekraïne is voor zijn verdediging tegen de Russische invasie sterk afhankelijk van westerse wapens, munitie en luchtverdediging.

Ook onder Nederlanders bestaat brede steun voor het voortzetten van militaire hulp, maar over de omvang ervan zijn de meningen verdeeld. Zo wil 24 procent dat Nederland en andere EU-landen de steun uitbreiden en wil 27 procent deze op het huidige niveau houden. Nog eens 19 procent wil de steun verminderen, maar niet helemaal stopzetten. Daarmee willen ongeveer zeven op de tien Nederlanders militaire steun aan Oekraïne blijven geven.

Bijna een kwart (23 procent) wil de militaire steun beëindigen. Nog eens 8 procent weet niet wat er moet gebeuren.

Grote verschillen tussen kiezers

Hoe Nederlanders over de militaire steun denken, verschilt sterk per politieke voorkeur. Van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 op GroenLinks-PvdA stemden, wil 51 procent de steun uitbreiden. Onder D66-kiezers is dat 40 procent. Bij CDA-kiezers wil 43 procent de steun op het huidige niveau houden.

Onder PVV-kiezers is het beeld anders. Van hen wil 45 procent helemaal stoppen met militaire steun en nog eens 20 procent wil deze verminderen. Bij FVD-kiezers wil zelfs 78 procent volledig stoppen. Onder GroenLinks-PvdA-kiezers is dat slechts 4 procent.

De FVD-achterban is de enige kiezersgroep waarin de steun voor Rusland (25 procent) hoger is dan die voor Oekraïne (17 procent). Van deze kiezers zegt echter 52 procent aan geen van beide kanten te staan.

In de open antwoorden van het panel klinkt zowel bezorgdheid over de Russische dreiging als over de kosten van de oorlog. "Als we Oekraïne niet steunen en Rusland wint dan krijgt Europa het heel zwaar", schrijft een deelnemer. Een ander vindt dat de hulp eerlijker over Europa verdeeld moet worden: "Nederland moet niet meer financiële steun geven dan de andere EU landen. Alle landen evenveel bijdragen."