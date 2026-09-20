Brabantse frietbakkers Franky en Coen geëerd met Oekraïense onderscheiding

De Brabantse frietbakkers Franky en Coen krijgen zondag een onderscheiding voor hun hulpverlening in Oekraïne. Al vijf jaar, sinds het begin van de oorlog gaan ze naar het land om friet uit te delen, en om te helpen met vluchtelingen evacueren en opvangen.

Franky en Coen krijgen de Oekraïense Orde van Sint-Panteleimon. De prijsuitreiking was eerst in Oekraïne en nu in Nederland. Het duo kende de prijs niet, maar wordt overdonderd door de vele appjes van kennissen daar. "Het is echt een groot ding hebben we gemerkt", zegt Franky van Hintum.

Met frietkar naar Oekraïne

Toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak, bedacht het Brabantse duo zich geen moment. Omdat ze hoorden dat er geen kleding nodig was, maar vooral eten, gingen ze met frietkar en al naar de grens. Door de jaren heen zijn ze daar uitgegroeid tot een begrip. Inmiddels doen ze meer dan alleen frietbakken.

Hun vrijwilligerswerk is nooit zonder risico. Tijdens de laatste reis overleed er een man op slechts honderd meter van hun vandaan door een drone-aanval. De frietenbakkers zijn soms bang, maar ze vinden hun werk het risico waard.

In de video bovenaan zie je meer over de dappere frietbakkers.