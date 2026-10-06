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Nederland wil extra munitie leveren voor Oekraïense F-16's

Oekraïne

Vandaag, 21:34

Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de F-16's van Oekraïne. Het gaat onder meer om 20mm-munitie voor de boordkanonnen van de gevechtsvliegtuigen, meldt het ministerie van Defensie.

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Met die boordkanonnen kunnen Oekraïense F-16's Russische drones en kruisraketten neerhalen. Volgens Defensie hoort Nederland uit Kyiv dat de toestellen "erg effectief bij luchtverdedigingstaken" zijn.

Nederland helpt Oekraïne niet alleen met militaire steun. De Brabantse frietbakkers Franky en Coen bakken al jaren friet in Oekraïne. Inmiddels doen ze veel meer dan alleen dat. In september kregen de twee een onderscheiding. Dat is te zien in de bovenstaande video.

Tekort aan munitie en onderdelen

Oekraïne kampt naar eigen zeggen voortdurend met een tekort aan reserveonderdelen en munitie. "De Oekraïners moeten niet alleen kunnen vliegen met de F-16, ze moeten er ook mee kunnen vechten", hoort Defensie vanuit Kyiv.

Premier Rob Jetten beloofde president Volodymyr Zelensky eerder dat Nederland helpt met onderhoud, onderdelen en benodigde munitie. Volgens Defensie heeft Nederland al "een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne".

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