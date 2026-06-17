Nederland trekt half miljard euro uit voor wapensteun Oekraïne

Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Volgens minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) zal de helft van dat bedrag worden besteed aan de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. De andere helft gaat naar inkoop van Amerikaanse wapens.

Yeşilgöz maakte de bijdrage bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense collega Mychajlo Fedorov. Nederland en Oekraïne werken nauw samen op militair gebied. In 2024 sloot Nederland een tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne. Het land vecht al ruim vier jaar tegen Rusland.

Nederland stopte al ongeveer een miljard euro in de Oekraïense droneproductie. Twee maanden geleden kondigde Yeşilgöz nog aan hier 248 miljoen euro in te investeren.

Drones

Drones zijn cruciaal aan het front. Het gaat dan niet meer alleen om onbemande vliegtuigen, maar ook om onbemande voertuigen en vaartuigen. Op het slagveld vallen volgens Kyiv de meeste slachtoffers aan Russische kant door drones.

Het geld voor de Amerikaanse wapens gaat naar een bijdrage voor het zogeheten PURL-inkoopprogramma. Het gaat dan om militaire middelen die niet elders te kopen zijn en waar Kyiv niet zonder kan. Daarbij moet gedacht worden aan onder meer Patriot-raketten voor de luchtverdediging en munitie voor F-16-gevechtsvliegtuigen.

Vorig jaar vertrokken Nederlandse F-16’s richting Oekraïne. Het vertrek liet de piloten van de luchtmacht niet onberoerd, zoals te zien is in de onderstaande video.