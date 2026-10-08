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Yeşilgöz noemt Rusland 'de vijand', Russische ambassade eist uitleg

Beleid

Vandaag, 17:11

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De Russische ambassade in Nederland beschuldigt defensieminister Dilan Yeşilgöz ervan een gewapend conflict met Rusland uit te lokken. Aanleiding is haar uitspraak dat Rusland "de vijand" is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens de behandeling van de defensiebegroting in de Tweede Kamer. Wel benadrukt ze dat Nederland niet in oorlog is met Rusland.

De ambassade wil dat de Nederlandse regering duidelijk maakt of de woorden van Yeşilgöz het officiële standpunt zijn, of er juist afstand van neemt. "Is dit een officiële verklaring of een militaire confrontatie?", schrijft de ambassade op X.

'Geen zorgeloze vrede'

Tijdens het debat zei Yeşilgöz dat ze Rusland niet langer alleen "de agressor" wil noemen in de oorlog met Oekraïne. Ze spreekt daarbij van een "eufemisme". "Dat zult u uit mijn mond niet vaak meer horen."

Volgens de minister betekent haar uitspraak niet dat Nederland in oorlog is met Rusland. Wel waarschuwt ze dat "een zorgeloze vrede heel ver weg" is.

Nederland moet kunnen vechten

Yeşilgöz vindt dat Nederland niet alleen in staat moet zijn om vijanden af te schrikken, "maar ook kunnen vechten". Inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland steeds verder de grenzen opzoekt en mogelijk in conflict kan raken met de NAVO.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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