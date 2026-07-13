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Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne

Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne

Beleid

Vandaag, 20:18

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Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat zei premier Rob Jetten tegen het ANP na een bijeenkomst van de Coalition of the Willing in Parijs. De oefeningen vinden niet plaats in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU, aldus de premier.

Het gaat om oefeningen van de multinationale troepenmacht die zal worden ingezet in Oekraïne nadat een bestand is bereikt met Rusland. De oefeningen, die de komende maanden moeten plaatsvinden, moeten de militairen voorbereiden op deze inzet, aldus Jetten.

Volgens de premier zal een "groot aantal landen" aan de oefeningen deelnemen. Het gaat om oefeningen op het gebied van onder meer logistiek en luchtverdediging om te zien wat nodig is om "zo'n vredesakkoord ook daadwerkelijk in stand te houden".

Niet duidelijk welke bijdrage Nederland levert

Het is nog niet duidelijk welke bijdrage Nederland gaat leveren aan de oefeningen. Dat hangt af van het verzoek van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, aldus de premier. Die beide landen leiden de multinationale troepenmacht. Zodra het verzoek er is "zullen we op korte termijn bepalen op welke manier we aan die oefeningen gaan bijdragen".

De Coalition of the Willing is een groep bondgenoten die Oekraïne veiligheidsgaranties wil geven na een staakt-het-vuren. Aan de coalitie nemen inmiddels 37 landen deel. Op de bijeenkomst in Parijs maandag sloten Moldavië en Noord-Macedonië zich bij de coalitie aan.

Inzet van de multinationale troepenmacht in Oekraïne is nog ver weg. De Russische president Vladimir Poetin lijkt de oorlog tegen het buurland ondanks zware verliezen te willen voortzetten. Hij geeft geen enkel signaal af serieus over vrede te willen praten.

Door ANP

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