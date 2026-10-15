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Jetten wil meer steun voor Oekraïne en spreekt ook Amerikanen aan

Jetten wil meer steun voor Oekraïne en spreekt ook Amerikanen aan

Oekraïne

Vandaag, 09:29

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Premier Rob Jetten roept Europese landen en de Verenigde Staten op om Oekraïne meer te helpen in de oorlog tegen Rusland. Volgens hem doen veel EU-landen nog te weinig om het land financieel en militair te ondersteunen. Ook de Amerikanen moeten meer doen, vindt de premier. "Laten we dus een tandje bijzetten", zei hij donderdag voorafgaand aan een EU-top in Brussel.

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Volgens Jetten is extra steun hard nodig om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen Russische aanvallen. "Zorg ervoor dat zij deze zinloze oorlog kunnen winnen", zei hij tegen zijn Europese collega's. Nederland behoort zelf tot de EU-landen die de meeste rechtstreekse steun aan Oekraïne geven.

Vanuit het kabinet wordt er de laatste tijd vaker voor gekozen om Rusland te bestempelen als 'vijand'. In de onderstaande video vertelt defensieminister Dilan Yeşilgöz waarom het kabinet hier nu voor kiest:

Yeşilgöz noemt Rusland 'de vijand', ambassade eist uitleg

Daarna gebruikte premier Jetten dezelfde woorden.

Jetten haalt uit naar Poetin

De premier wees Vladimir Poetin aan als verantwoordelijke voor het voortduren van de oorlog. "Er is maar één reden waarom deze zinloze aanvalsoorlog voortduurt: omdat Poetin daarvoor kiest", aldus Jetten. Volgens hem kan de Russische president een einde maken aan de oorlog door onderhandelingen te beginnen over een rechtvaardige en duurzame vrede.

Zolang dat niet gebeurt, moeten Oekraïners zich volgens Jetten kunnen blijven verdedigen. Nederland staat daarbij "schouder aan schouder met de Oekraïners", liet de premier weten.

Zorgen over Amerikaanse steun

Jetten richtte zich ook tot de Amerikaanse regering en Amerikaanse bedrijven. Oekraïne heeft volgens hem niet alleen voldoende wapens nodig, maar ook informatie om Russische aanvallen te kunnen afslaan.

Oekraïne meldde de afgelopen dagen storingen bij satellietdienst Starlink, waardoor informatie over Russische raketaanvallen niet binnenkwam. Of die problemen bewust zijn veroorzaakt of het gevolg waren van een technische storing, is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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