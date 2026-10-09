Jetten noemt Rusland ook de vijand, 'niet verrast' door Yeşilgöz

Ook premier Rob Jetten noemt Rusland nu de vijand van Nederland. Donderdag deed defensieminister Dilan Yeşilgöz dat tijdens een debat over de defensiebegroting ook al.

Zij had het gebruik van dat woord niet afgestemd met Jettens ministerie van Algemene Zaken, of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch zei Jetten dat hij niet verrast was door haar woordgebruik. "Wij spreken in het kabinet regelmatig over de dreiging vanuit Rusland." Bovendien is de term eerder gebruikt door het kabinet, stelde de premier.

Tegelijk erkende Jetten dat het een andere term is dan "agressor" of "grootste dreiging", die de afgelopen tijd vooral werden gebruikt. Volgens hem wil het kabinet hiermee voorkomen dat Nederland "in slaap wordt gesust" en niet langer opkijkt van de sabotageacties en dreigementen van Rusland.

Optreden tegen Russische schaduwvloot

Yeşilgöz laat het niet alleen bij woorden. Vrijdag werd er een wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd om de Russische schaduwvloot harder aan te kunnen pakken op de Noordzee. Dit is een groep van honderden verouderde olietankers die onder valse vlag of zonder geldige registratie varen om westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Poetin bekostigd onder andere via deze weg zijn oorlog.