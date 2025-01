Meeste mensen tuigen dit weekend kerstboom af, klein deel wacht tot na Driekoningen

De feestdagen zijn voorbij, dus de kerstboom wordt massaal de deur uitgezet. 47 procent van de Nederlanders doet dat vanaf zaterdag, blijkt uit het Hart van Nederland-panelonderzoek onder 2.287 respondenten.

Nu de jaarwisseling is geweest, kunnen de ballen weer uit de boom. 75 procent van de respondenten geeft aan afgelopen Kerstmis een kerstboom te hebben gezet. Daarvan koos 21 procent voor een echte boom. Een kunstboom blijft populair: 54 van de ondervraagden koos dit jaar voor een neppe.

Het eerste weekend van januari is een populair moment om de kerstboom de deur te wijzen. 47 procent van de Nederlanders tuigt vanaf zaterdag de boom af. Een kleine groep, namelijk 15 procent, wacht tot na Driekoningen, dat aanstaande maandag wordt gevierd.

Tweede leven

Maar wat gebeurt er met al die gekapte dennenbomen die weer weggaan? Thijs Veerman van afvalinzamelaar Waardlanden legt uit: “In opdracht van gemeenten halen wij onder andere in Gorinchem kerstbomen op. De dennenbomen gaan ter plekke in een hakselaar, waar de bomen worden versnipperd. Het strooisel gaat naar een boerderij in de buurt en dient als lekker warm bedje voor de koeien."

" En als de koeienmest erbij komt gaat dat samen composteren. Vervolgens kan dat compost weer uitgereden worden op het land. Op deze manier krijgen kerstbomen een tweede leven", aldus Veerman.