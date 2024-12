Onder deze kerstboom liggen cadeaus voor iedereen die het kan gebruiken

December is zo ongeveer de duurste maand van het jaar. Sinterklaas is nog maar net het land uit, en kerst staat alweer voor de deur. In ons land heeft 1 op de 10 mensen zelfs zeer grote moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen door de uitgaven voor de feestdagen in december. Dat blijk uit onderzoek onder het Hart van Nederland panel. Maurice Koch en zijn 'buurtjes' hebben voor deze mensen iets bedacht. Een kerstboom met cadeau's eronder, die iedereen gewoon mag meenemen of omwisselen.

Sinds vier jaar zetten de 'buurtjes' een compleet versierde kerstboom neer in de Brabantse hoofdstad. Dat is drie jaar lang puur ter decoratie geweest. Maar sinds dit jaar komt de kerstman regelmatig langs en legt hij cadeautjes onder de boom. Voor iedereen die het goed kan gebruiken.

Onder de boom gelegd

Maurice Koch, initiatiefnemer van de kerstboom en bewoner van de straat, legt geregeld spullen die hij niet meer nodig heeft met een briefje voor zijn deur zodat mensen het mee kunnen nemen. "Ik zat laatst met een gourmetstel dat ik niet meer nodig heb. Het op Marktplaats zetten wil ik niet, ik wil het aan mensen geven die het beter kunnen gebruiken. Toen heb ik gewacht tot de boom er zou staan en heb ik hem daar onder gelegd", vertelt Maurice aan Hart van Nederland. Vanuit daar is de wisselboom tot stand gekomen.

Cadeaus meenemen of neerleggen

Inmiddels is het een groot succes en leggen mensen er dagelijks nieuwe cadeaus onder. "Het mag van alles zijn: cadeaus die je zelf niet meer nodig hebt of nieuw gekochte cadeaus", legt Maurice uit. "Alles is mogelijk, je mag iets meenemen, iets neerleggen of allebei. Wie maar wil." De gedachte erachter is wel dat het voor de mensen is die het goed kunnen gebruiken, zo vertelt Maurice. Alle cadeaus die aan het einde overblijven brengen de 'buurtjes' naar het Leger des Heils.