Tot wanneer mag je gelukkig nieuwjaar zeggen tegen elkaar? 'Dit is echt de grens'

Tijdens oud en nieuw met een glas champagne in je hand je dierbaren een gelukkig nieuwjaar wensen: net als oliebollen, appelflappen en vuurwerk hoort het erbij. Ook in de eerste paar dagen van januari kijkt niemand er raar van op als je je collega’s, vrienden en familieleden nog het beste wenst voor het komende jaar. Maar hoe lang is het eigenlijk acceptabel om dit te blijven doen zonder dat het ongemakkelijk wordt?

Volgens etiquette- en imago-expert Anne-Marie van Leggelo is er een duidelijke grens: "Nieuwjaarswensen na 15 januari kun je echt als 'over de datum' beschouwen," zegt Van Leggelo tegen NU.nl. Ze legt uit dat dit komt doordat veel mensen direct na nieuwjaar nog genieten van een korte vakantie. Een latere felicitatie voelt daardoor minder gepast. Wil je een iets eerder moment aanhouden, dan noemt ze Driekoningen op 6 januari als een goed ijkpunt.

'Kerstboom eruit, stoppen met nieuwjaarswensen'

Van Leggelo koppelt de nieuwjaarswensen ook aan het opruimen van de kerstdecoraties. "Als je de kerstboom nog hebt staan na 6 januari, dan ben je eigenlijk te laat. Driekoningen is de symbolische afsluiting van de feestdagen," vertelt ze aan de site. Voor velen is dit een natuurlijk moment om ook met de nieuwjaarswensen te stoppen.

Hoewel er geen strikte regels zijn en je er geen boete voor krijgt als je het toch doet, benadrukt Van Leggelo dat het goed is om een grens aan te houden. "Heb je behoefte aan duidelijkheid, markeer dan 6 januari als moment voor de kerstboom en 15 januari voor de nieuwjaarswensen. Een dag meer of minder is echt niet erg, maar in februari nog iemand een gelukkig nieuwjaar wensen wordt wel erg ongemakkelijk."