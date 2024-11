Dit moet je weten als je een kerstboom gaat kopen

Hoewel het midden november is, komt kerst alweer om de hoek kijken. Veel winkels staan bomvol kerstversiering, Mariah Carey en Chris Rea zijn weer op de radio en kerstboomkwekerijen maken volop reclame. Hart van Nederland zocht uit wanneer je het beste een kerstboom kunt halen om de kwaliteit zo lang mogelijk te behouden.

Nederlandse kerstboomkwekers maken zich op voor de Kerstperiode en verwachten meer drukte, zoals te zien in de video hierboven.

Er zijn verschillende manieren om een boom te halen. De meeste bomen worden afgezaagd verkocht. Dan wordt er een rechte snede in de stam gemaakt en kan de boom zonder moeite rechtop in de pot staan. Sommige bomen zijn met (een deel van) de kluit te koop. De grootste en langste wortels zijn dan wel weggehaald, maar een deel van de wortels zit nog vast aan de stam.

Toegevoegde (w)aarde

Dit laatste bevordert de kwaliteit van je boom, volgens boomadviseur Roel Vermeulen. "Als je de boom met kluit in een grote pot zet, met wat eigen toegevoegde aarde en een klein beetje water, kan je de levensduur van de boom bijna verdubbelen." Koop de boom alleen niet ál te vroeg, want een gemiddelde boom blijft volgens Vermeulen zo'n anderhalf tot twee weken goed. Een goed verzorgde boom met kluit houdt het ruim vier weken vol.

Het is belangrijk dat de boom niet verdrinkt. "Geef de boom vooral niet teveel water. De kluit is (grotendeels) verwijderd, dus de boom kan veel minder water opnemen. Als de boom ondergedompeld wordt, is de boom veel zwakker dan je zou verwachten en verschrompelt de stam", aldus Vermeulen.

Koud voor warme Kerst

Om je boom in de meest ideale omstandigheden te bewaren, zet je de verwarming lekker laag. Vermeulen: "Het heeft zeker invloed of de thermostaat op 18 of 25 graden staat. De bomen komen van oorsprong uit een Scandinavisch/Atlantisch klimaat, waar het doorgaans koud is. Ze kunnen dus ook slecht tegen warmte." Om het warme gevoel van Kerst in huis te halen, dien je dus juist wat kou te veroorzaken.

Vermeulen geeft aan dat het belangrijk is om de boom natuurlijk te verzorgen. Spuit dus vooral geen chemische goedjes op de boom, zoals haarlak of iets dergelijks, om de naalden zogenaamd langer op de boom te houden. "Het uitvallen van de naalden is een natuurlijk proces en dat moeten we accepteren. Koop dan liever de boom een weekje later dan je zou willen, dan blijft 'ie voor kerst nog mooi." Je kan natuurlijk altijd alvast een nepboom in de kamer zetten.

"Oh sparrenboom, oh sparrenboom"

Iedereen kent het kerstliedje "Oh Dennenboom" wel. Wat blijkt, in Nederland hebben we amper dennenbomen als kerstboom. "De boom die bij de meeste mensen thuis staat is de fijnspar. Deze staat bekend om haar dunne, korte naalden. Een andere boom die veel gekocht wordt is de nordmannspar. Deze heeft vaak dikkere en donkere naalden. Er is geen betere spar", zegt Vermeulen.

Waar "Oh Dennenboom" dan precies vandaan komt, is niet duidelijk. Het nummer, inclusief de tekst zoals we die nu kennen, bestaat al sinds de achttiende eeuw. Het origineel is Duits (O, Tannenbaum). Het zou kunnen dat de vertaler de creatieve vrijheid genomen heeft om 'Tannenbaum' naar 'dennenboom' te vertalen. Een den heeft echter veel te lange naalden en takken om een kerstboom te kunnen zijn.