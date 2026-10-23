Meerderheid wil hardere aanpak festivaldrugs: 'Gebruikers medeschuldig aan drugsgeweld'

Drugs gebruiken op festivals moet strenger worden aangepakt, vindt een ruime meerderheid van de deelnemers aan het Hart van Nederland Panel. Ook vinden drie op de vier ondervraagden dat mensen die illegale drugs kopen en gebruiken medeverantwoordelijk zijn voor het geweld en de dodelijke slachtoffers binnen de drugshandel. Toch steunt een meerderheid tegelijkertijd de mogelijkheid om drugs te laten testen. Dat blijkt uit panelonderzoek.

Deze dagen vindt in de hoofdstad het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats, te zien in bovenstaande reportage. Het vijfdaagse dance-evenement trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Drugsgebruik is een terugkerend onderwerp tijdens ADE. De discussie gaat daarbij niet alleen over de gezondheidsrisico's voor gebruikers, maar ook over de criminaliteit die achter de handel in illegale drugs schuilgaat.

'Zonder vraag geen aanbod'

Volgens veel deelnemers ligt de verantwoordelijkheid voor die criminaliteit niet alleen bij de handelaren. Maar liefst 76 procent vindt dat mensen die illegale drugs kopen en gebruiken medeverantwoordelijk zijn voor het geweld en de dodelijke slachtoffers binnen de drugshandel. Bijna een vijfde (19 procent) vindt juist dat gebruikers daarvoor niet verantwoordelijk zijn.

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"Drugsgebruikers zijn even schuldig. Zonder vraag geen aanbod", schrijft een deelnemer. Een ander is het daar niet mee eens en kijkt meer naar de juridische schuld: "Een gebruiker de schuld geven van geweld tussen handelaren is absurd, deze vechten een machtsstrijd uit onderling voor gebieden en ze belazeren elkaar constant".

De zorgen over drugscriminaliteit gaan samen met een duidelijke wens om het gebruik op festivals steviger aan te pakken. Bijna twee derde (63 procent) vindt dat Nederland strenger moet optreden tegen het gebruik van drugs zoals xtc en cocaïne op festivals en soortgelijke evenementen, met meer handhaving. Bijna een kwart (24 procent) wil de huidige aanpak behouden. Slechts 9 procent vindt dat drugsgebruik juist makkelijker moet worden gemaakt.

Wel drugs testen om risico's te beperken

Maar hoe streng moet je optreden tegen drugsgebruik als mensen die middelen ondanks alle waarschuwingen toch blijven nemen? Dat is een dilemma waar ook gezondheidsorganisaties mee te maken hebben. Drugstesten is een van de manieren om de risico's voor gebruikers te beperken. Door de samenstelling van middelen te onderzoeken, kunnen gevaarlijke stoffen of onverwacht hoge doseringen aan het licht komen. Dat betekent overigens niet dat geteste drugs veilig zijn. Ook bij een bekende samenstelling blijven gezondheidsrisico's bestaan.

Ondanks de brede steun voor strengere handhaving vindt 64 procent van de panelleden het goed dat organisaties zoals de GGD en Jellinek mensen de mogelijkheid bieden om hun drugs te laten testen. Volgens hen gebruiken mensen toch wel drugs en kunnen zo gezondheidsrisico's worden beperkt. Bijna een derde (31 procent) is daar juist tegen, omdat drugstesten het gebruik volgens hen te veel faciliteert.

Ook in de open antwoorden komt die afweging terug. "Het moet niet te genormaliseerd worden. Maar aan de andere kant moet er wel zuiver spul zijn en drugdealers moeten worden gestopt", schrijft een deelnemer. Een ander pleit juist voor een heel andere aanpak: "Juist door de illegaliteit van drugs is de handel profijtelijk en beland in het criminele circuit".