OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Flinke partij van bijna 4000 kilo cocaïne gevonden na arrestatie in Dordrecht

Crime

Vandaag, 21:58

Een man is vorige week vrijdag in Dordrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De enorme partij drugs werd maandag gevonden in containers in het Noord-Franse Duinkerke. De cocaïne heeft volgens het Franse parket een geschatte waarde van 225 miljoen euro.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De cocaïne zou aan boord zijn geweest van een vrachtschip uit Ghana, dat onder meer de haven van Antwerpen als bestemming had. Bij een douanecontrole in Duinkerke werden 167 balen drugs gevonden die waren verstopt in plastic afval.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland:

Mogelijke link met 'Bolle Jos'

Volgens De Telegraaf zou een deel van de partij cocaïne van de organisatie van de gezochte drugsbaas 'Bolle Jos' Leijdekkers zijn. Het Openbaar Ministerie kan dat niet bevestigen. Het onderzoek ligt volgens het OM bij de Franse autoriteiten.

De Nederlandse verdachte is donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Politie doet enorme drugsvangst in Rotterdam na arrestatie op Ibiza
Crime
Politie doet enorme drugsvangst in Rotterdam na arrestatie op Ibiza
Nederlander opgepakt voor megavangst coke van 130 miljoen euro in Spanje
Crime
Nederlander opgepakt voor megavangst coke van 130 miljoen euro in Spanje
Ruim 1100 kilo cocaïne valt uit zakken potgrond: waarde 75 miljoen euro
Crime
Ruim 1100 kilo cocaïne valt uit zakken potgrond: waarde 75 miljoen euro
Mega drugsvangst: ruim 3200 kilo cocaïne gevonden, acht aanhoudingen
Crime
Mega drugsvangst: ruim 3200 kilo cocaïne gevonden, acht aanhoudingen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.