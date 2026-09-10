Flinke partij van bijna 4000 kilo cocaïne gevonden na arrestatie in Dordrecht

Een man is vorige week vrijdag in Dordrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De enorme partij drugs werd maandag gevonden in containers in het Noord-Franse Duinkerke. De cocaïne heeft volgens het Franse parket een geschatte waarde van 225 miljoen euro.

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De cocaïne zou aan boord zijn geweest van een vrachtschip uit Ghana, dat onder meer de haven van Antwerpen als bestemming had. Bij een douanecontrole in Duinkerke werden 167 balen drugs gevonden die waren verstopt in plastic afval.

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland:

Mogelijke link met 'Bolle Jos'

Volgens De Telegraaf zou een deel van de partij cocaïne van de organisatie van de gezochte drugsbaas 'Bolle Jos' Leijdekkers zijn. Het Openbaar Ministerie kan dat niet bevestigen. Het onderzoek ligt volgens het OM bij de Franse autoriteiten.

De Nederlandse verdachte is donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten.