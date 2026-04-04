Ruim 1100 kilo cocaïne valt uit zakken potgrond: waarde 75 miljoen euro

De Franse douane heeft een grote partij drugs onderschept in een vrachtwagen die onderweg was naar Nederland. Tussen zakken potgrond bleek ruim 1100 kilo cocaïne verstopt te zitten, met een geschatte straatwaarde van 75 miljoen euro.

De vangst werd vorige week gedaan bij een tolhuis in Zuid-Frankrijk. Douanemedewerkers vertrouwden de vrachtwagen niet en besloten de lading te controleren. Dat bleek een schot in de roos. Toen de douane de zakken potgrond opensneed, vielen er pakketten met drugs uit. De cocaïne was verstopt tussen de lading.

Inzittenden

De vrachtwagen was onderweg van Portugal naar Nederland. In de vrachtwagen zaten drie inzittenden. Zij zijn aangehouden en blijven in Frankrijk. Daar worden ze vervolgd voor hun rol in de drugssmokkel.

De Franse douane maakte de onderschepping pas later bekend. Het gaat om een van de grotere drugsvangsten van de afgelopen tijd op deze route.