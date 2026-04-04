Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ruim 1100 kilo cocaïne valt uit zakken potgrond: waarde 75 miljoen euro

Crime

4 apr 2026, 12:34

Link gekopieerd

De Franse douane heeft een grote partij drugs onderschept in een vrachtwagen die onderweg was naar Nederland. Tussen zakken potgrond bleek ruim 1100 kilo cocaïne verstopt te zitten, met een geschatte straatwaarde van 75 miljoen euro.

De vangst werd vorige week gedaan bij een tolhuis in Zuid-Frankrijk. Douanemedewerkers vertrouwden de vrachtwagen niet en besloten de lading te controleren. Dat bleek een schot in de roos. Toen de douane de zakken potgrond opensneed, vielen er pakketten met drugs uit. De cocaïne was verstopt tussen de lading.

Inzittenden

De vrachtwagen was onderweg van Portugal naar Nederland. In de vrachtwagen zaten drie inzittenden. Zij zijn aangehouden en blijven in Frankrijk. Daar worden ze vervolgd voor hun rol in de drugssmokkel.

De Franse douane maakte de onderschepping pas later bekend. Het gaat om een van de grotere drugsvangsten van de afgelopen tijd op deze route.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.