Mega drugsvangst: ruim 3200 kilo cocaïne gevonden, acht aanhoudingen

Crime

Vandaag, 11:40 - Update: 2 uur geleden

De politie heeft vrijdag een enorme partij cocaïne van maar liefst 3223 kilo in beslag genomen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Acht mannen zijn aangehouden en zitten vast.

Het onderzoek begon eerder deze week, toen de Zeehavenpolitie verdachte bewegingen zag rond een loods in het Brabantse Klundert. Daar werd een grote perscontainer naar binnen gereden en liepen dagenlang verschillende mensen in en uit.

Zijkant perscontainer. Beeld: Openbaar Ministerie

Donderdagavond sloegen agenten toe. Een bestelbus die de loods verliet, werd bij Papendrecht aan de kant gezet. In een verborgen ruimte trof de politie 688 kilo cocaïne en een vuurwapen aan. Twee mannen, uit Barcelona en Bilthoven, zijn direct opgepakt.

Aanhoudingen

In de loods zelf trof de politie nog meer verdachten aan, onder wie een man uit Rotterdam en twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook daar werd een vuurwapen gevonden.

Onderkant van de perscontainer. Beeld: Openbaar Ministerie

Daarnaast werden in Bergen op Zoom nog drie mannen aangehouden. Volgens de politie maakten zij deel uit van hetzelfde netwerk.

De grootste ontdekking moest toen nog komen. De container uit de loods werd naar een andere locatie gebracht voor onderzoek. Daar bleek in meerdere afgesloten ruimtes nog eens 2535 kilo cocaïne te zitten.

In totaal gaat het om 3223 kilo drugs. De volledige partij is inmiddels vernietigd.

Door Redactie Hart van Nederland

