Politie doet enorme drugsvangst in Rotterdam na arrestatie op Ibiza

De politie heeft in Rotterdam een loods ontdekt met ruim 100 kilo MDMA en meer dan 1.000 kilo grondstoffen voor drugsproductie. De vondst kwam aan het licht na de arrestatie van een 23-jarige man uit Den Bosch in Spanje vanwege het bezit van verdovende middelen.

De Spaanse Policia Nacional hield de Nederlander woensdag 14 mei aan op Ibiza. Volgens de Spaanse politie werd hij op heterdaad betrapt met een koffer vol drugs. In de bagage zaten ongeveer 49,5 kilo ketamine en 56.000 xtc-pillen. De verdachte zit nog altijd vast op het Spaanse eiland.

Loods vol met verdovende middelen gevonden in Rotterdam. Beeld: Politie.

Informatie uitwisselen

Na de arrestatie in Spanje wisselden de Spaanse en Nederlandse autoriteiten informatie uit. Dat leidde de politie naar een loods in Rotterdam die op naam van de verdachte stond.

Bij de doorzoeking troffen agenten ruim 100 kilo MDMA en meer dan 1.000 kilo grondstoffen voor de productie van drugs aan. Alles is in beslag genomen. Tijdens de inval was ook een 33-jarige man uit Capelle aan den IJssel aanwezig. Hij is aangehouden.

Benieuwd welke straffen er in Nederland staan op drugshandel? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.