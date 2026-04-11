Nederlander opgepakt voor megavangst coke van 130 miljoen euro in Spanje

Crime

Vandaag, 13:58

De Spaanse politie heeft een Nederlander en negen anderen opgepakt bij een enorme cocaïnevangst in het zuiden van Spanje. Dat schrijft het AD. In totaal werd zo’n 5.000 kilo coke onderschept in de kustplaats Huelva, wat goed is voor een straatwaarde van ruim 130 miljoen euro. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om de grootste drugsvangst ooit in de regio.

De Spaanse politie schrijft dat de drugs half maart met supersnelle boten aan land werd gebracht en vervolgens verdeeld werd over twee opslagplaatsen in Gibraleón en Utrera. Toen de bende de lading verder wilde verspreiden, greep de politie in. Een busje met cocaïne werd klemgereden en de bestuurder en twee bendeleden in een volgauto werden meteen aangehouden.

In beslag genomen

Bij invallen troffen agenten nog eens duizenden kilo’s cocaïne aan, samen met zware wapens zoals kalasjnikovs, een pistool en grote hoeveelheden munitie. Ook werden er vijf voertuigen, zeventien telefoons en meer dan 5.000 euro contant geld in beslag genomen. Volgens de politie wijst alles op een goed georganiseerde criminele organisatie.

Bron: Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken

In totaal zijn tien verdachten opgepakt, onder wie een Nederlander. Zij zitten vast op verdenking van drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en illegaal wapenbezit. De rechter heeft bepaald dat alle verdachten voorlopig in de cel blijven, terwijl het onderzoek doorgaat.

Door Redactie Hart van Nederland

