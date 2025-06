Nederlander (70) opgepakt in Laos met bijna 6 kilo heroïne in bagage

Op de luchthaven van Laos is donderdag een 70-jarige Nederlander aangehouden nadat in zijn bagage 5,8 kilo heroïne was gevonden. Dat meldde het Laotiaanse ministerie van Financiën.

Medewerkers van onder meer de douane en grenspolitie vonden de drugs in twee koffers van de man, verstopt achter een voering van een soort glanzend folie. Volgens De Telegraaf, die zondag als eerste over de aanhouding berichtte, ging het om een routinecontrole.

Gerechtelijke procedure

De drugsvondst is overgedragen aan de politie en de Nederlander is meegenomen naar het politiebureau. Daar zal een gerechtelijke procedure tegen hem worden gestart, aldus het ministerie.

ANP