Hennepkwekerij met 230 planten ontdekt in woning Volendam

In een woning aan de Dukaton in Volendam heeft de politie zaterdagavond een hennepkwekerij ontdekt. In totaal werden 230 hennepplanten aangetroffen. De planten stonden verspreid over de slaapkamer en de bijkeuken.

De planten zijn in beslag genomen en worden vernietigd. In het huis trof de politie ook kweekmateriaal aan, zoals een koolstoffilter en assimilatielampen. Daarnaast bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom en water.

Het onderzoek is nog in volle gang. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.