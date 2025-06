Man ramt betonblokken en rijdt beschonken kanaal Eindhoven in

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn elektrische Mercedes het Eindhovens kanaal ingereden. Volgens de politie had hij te veel gedronken. Kort daarvoor had de bestuurder op de Dirk Boutslaan al een spoor van vernieling achtergelaten.

De man reed daar met zijn wagen meerdere betonblokken omver, die vervolgens tientallen meters over het asfalt werden meegesleurd. Andere weggebruikers konden de brokstukken maar net ontwijken. Daarna reed de auto via de Gabriel Metsulaan richting het water.

Op de T-splitsing met de Kanaaldijk-Zuid ging het helemaal mis. De bestuurder reed rechtdoor en belandde in het kanaal. Sporen op het fietspad laten zien dat hij nog probeerde een hek te ontwijken, maar tevergeefs.

Nat pak

Een fietser trof de man zwemmend in het water aan. Met hulp van deze voorbijganger wist hij zichzelf op het droge te krijgen. Behalve een nat pak hield hij er verder niets aan over.

De politie liet hem direct een blaastest doen, waaruit bleek dat hij flink had gedronken. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zijn auto, waarvan de ruitenwissers opvallend genoeg nog steeds aan stonden, is later uit het kanaal getakeld.

Ook de betonblokken die over de weg verspreid lagen zijn door een kraantje opgeruimd.