Man steekt met kapmes in op vol terras in Helmond: twee gewonden

Bij een café aan de Karperlaan in Helmond zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt door een aanval met een kapmes. Een 38-jarige man is kort na het incident aangehouden.

Het incident gebeurde op het terras van een café, dat ligt bij een klein winkelcentrum in een woonwijk. Volgens de politie zat het terras op dat moment vrijwel helemaal vol. Eén van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander raakte gewond aan het oor en is ter plaatse behandeld.

Woordenwisseling en vechtpartij

Aan de aanval ging een woordenwisseling vooraf, gevolgd door een vechtpartij. Volgens de politie was de verdachte daarbij betrokken. Hij zou zijn weggegaan en later zijn teruggekeerd met een kapmes.

Na het incident gingen omstanders achter de man aan. De politie hield hem niet ver van het café aan. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie is bezig met onderzoek en heeft getuigen van de aanval gehoord.