Brand verwoest monumentaal landhuis in Breda, 18 mensen uit pand gehaald

In de nacht van zaterdag op zondag is een groot vuur uitgebroken in een monumentaal landhuis aan de Burgstsedreef in de wijk Haagse Beemden in Breda. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is de brand inmiddels onder controle, maar de schade is groot. Bij de brand raakte niemand gewond.

Rond 02.30 uur werd er alarm geslagen. De brandweer rukte massaal uit om de uitslaande brand onder controle te krijgen. De vlammen sloegen hoog uit het historische pand op landgoed Burgst, en waren op afstand te zien. Iets voor 06.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Mensen uit pand gehaald

Hart van Nederland-verslaggever Léon Mastik laat weten dat achttien mensen uit het pand zijn gehaald. Zij mankeerden niets.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt zondagochtend dat er geen aanwijzingen zijn dat er nog meer mensen in het pand waren. "We weten niet honderd procent zeker of iedereen het pand ongedeerd heeft kunnen verlaten, maar afgaande op de gesprekken met de bewoners gaan we ervan uit dat er geen slachtoffers zijn", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Roetdeeltjes

In de omliggende woonwijk werd gecontroleerd op rookoverlast en rondvliegende vonken. Voor zover bekend heeft dat geen grote problemen opgeleverd. De veiligheidsregio laat ook weten dat er door de brand mogelijk roetdeeltjes in de omgeving zijn terechtgekomen. "Zichtbare roetdeeltjes op bijvoorbeeld je auto, fiets of tuinmeubilair kun je afwassen met warm water en zeep. Gebruik altijd (keuken) handschoenen en vermijd direct contact met de huid."

Omstreden eigenaar

Volgens BN De Stem is het landhuis eigendom is van vastgoedondernemer Marcel van Hooijdonk. Hij probeerde tevergeefs een vergunning te verkrijgen voor de bouw van schuren en een zwembad op het landgoed. Volgens de gemeente Breda zou de geplande verbouwing betaald worden met geld dat op criminele wijze was verkregen.

Van Hooijdonk verhuurt onder meer in Utrecht, Amsterdam, Leiden en Breda en stond in het verleden in de schijnwerpers om klachten van huurders. In 2015 werd hij door de SP-jongeren uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar.