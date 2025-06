Grote drugsvondst: bijna 3000 kilo cocaïne in vruchtensapvaten in haven Rotterdam

De douane heeft eind februari een enorme drugsvangst gedaan in de Rotterdamse haven: maar liefst 2.950 kilo cocaïne, verstopt in tientallen gekoelde vaten met vruchtensap. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Nederland is met zijn grote haven en vliegveld een belangrijk doorvoerpunt. Daar proberen criminelen vaak misbruik van te maken, zoals ook te zien is in bovenstaande video.

De lading arriveerde op 26 februari per zeeschip vanuit Brazilië en nam drie volledige containers in beslag. De cocaïne was opgelost in een vloeistof in de vaten. Uit uitgebreid laboratoriumonderzoek blijkt dat op deze manier geprobeerd is om exact 2.950 kilo cocaïne te smokkelen. De groothandelswaarde wordt geschat op zo’n 73 miljoen euro.

De vaten waren bestemd voor een bedrijf in Klundert. Volgens het OM lijkt dit bedrijf "niets met de smokkel te maken te hebben."

Lang onderzoek

Dat het OM nu pas, met de informatie naar buiten komt, komt volgens hen doordat dit "vanwege het onderzoeksbelang" eerder niet mogelijk was. Over eventuele aanhoudingen zegt het OM: "Daar kunnen we niets over zeggen."

ANP/Hart van Nederland