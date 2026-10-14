Pieter vreest voor gezondheid na drugslabbrand: 'Alles is morsdood'

Knallende hoofdpijn, misselijkheid en een penetrante chemische stank. Een maand na de brand in een drugslab in Lambertschaag ervaren Pieter en zijn buren nog dagelijks de gevolgen. Tijdens het blussen is het bluswater vermengd met de chemicaliën uit het drugslab en in de sloot achter hun huizen terechtgekomen. De aanpak van de vervuilde sloot roept veel vragen op.

"Op de vrijdag na de brand liep ik langs mijn sloot. Die stonk naar chemicaliën." Pieter trekt aan de bel bij de Omgevingsdienst, die monsters neemt. Ook laten bewoners zelf het water onderzoeken. Daaruit blijken hoge concentraties methanol, aceton en tetrahydrofuraan. "De kikkers hebben het nog een dag of drie volgehouden, maar ook die zie ik niet meer. Het riet is dood, alles is morsdood."

Ook bewoners melden gezondheidsklachten. Pieters vrouw heeft zware hoofdpijn en hijzelf kampt met keelklachten. Uit zorg over verdere gezondheidsrisico's verblijft het gezin tijdelijk ergens anders.

Regen verdunt vervuiling

De gemeente startte drieënhalve week geleden samen met het waterschap met het saneren van de sloot, maar dinsdag viel een brief op de mat waarin staat dat de sanering is gepauzeerd. De regen van de afgelopen dagen heeft de verontreiniging verdund en daarmee zou het probleem zijn opgelost. Dat roept bij Pieter vragen op. "Als het oppompen van extra water de verontreiniging kan verdunnen, waarom is daar dan niet drie weken geleden meteen voor gekozen?" Ook maakt hij zich zorgen: de chemicaliën zijn dan wel verdund, maar niet verdwenen.

"Vanuit het milieu beschouwd is verdunnen niet de beste oplossing", vertelt een woordvoerder van het waterschap aan Hart van Nederland. Volgens haar is er meer onderzoek nodig voordat kan worden besloten wat er met het vervuilde water moet gebeuren. "Pas daarna kan worden bepaald wanneer de werkzaamheden kunnen worden voortgezet." De gemeente Medemblik zegt bewoners te ondersteunen die vanwege geurhinder tijdelijk elders willen verblijven.