ADE bestaat 30 jaar: van niche-evenement naar dancegigant

Woensdag begint de dertigste editie van het Amsterdam Dance Event. In 1996 was ADE een kleine conferentie voor liefhebbers van dancemuziek, maar tegenwoordig trekt het EDM-festival honderdduizenden bezoekers. Sindsdien is niet alleen ADE enorm gegroeid, maar ook EDM-muziek is populairder dan ooit.

Het is oktober 1996 en in een zaaltje in het Amsterdamse theater De Balie zijn een aantal kraampjes opgezet. Liefhebbers van Electronic Dance Muziek (EDM) komen hier samen om meer te weten te komen over dit niche muziekgenre. EDM is muziek die gemaakt wordt met computers, tegenwoordig heel gewoon, maar in 1996 kijkt men hier nog raar van op.

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Deze eerste editie van ADE is vooral een netwerkevenement waar professionals als platenbazen, labels en artiesten op af komen. Na afloop van de bijeenkomst in De Balie draaien een aantal DJ's hun nieuwe hits in kroegen als De Melkweg en Paradiso. Het begin van ADE zoals we het nu kennen, lijkt hier te zijn begonnen.

Moeizame start

ADE wordt aanvankelijk niet erg enthousiast ontvangen. Elektronische muziek werd geassocieerd met drugsgebruik en de organisatie van ADE mocht bij de eerste edities niet eens reclame maken in de stad. Ondertussen werden Nederlande DJ's als Armin van Buuren en Tiësto wereldwijde sterren en langzaam maar zeker werd EDM-muziek steeds populairder.

Inmiddels is ADE uitgegroeid tot een van de grootste dancefestivals ter wereld. Deze jubileumeditie wordt gehouden op 1200 verschillende locaties en bij voorgaande edities waren meer dan 600.000 bezoekers aanwezig. De verwachting is dat Amsterdam dit jaar minstens zoveel festivalgangers gaat verwelkomen die vermaakt gaan worden door meer dan 3600 artiesten.