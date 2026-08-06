Overheid wil dat we korter douchen: meeste Nederlanders achter advies

De overheid roept Nederlanders al enige tijd op om maximaal vijf minuten te douchen om drinkwater te besparen. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-Panel blijkt dat veruit de meeste Nederlanders achter die oproep staan en de meesten daar ook wel aan willen meewerken.

Van de ondervraagden zegt 68 procent bereid te zijn om de douchebeurt te beperken tot vijf minuten. 50 procent doet dat naar eigen zeggen nu al. Nog eens 18 procent zegt hun best te willen doen om de douche voortaan korter te houden.

In Steenwijkerland wordt geëxperimenteerd met een speciale douche-pilot om mensen bewuster te maken. Bekijk hieronder hoe dat eruitziet. Het artikel gaat door onder de video.

2:16 Deze bijzondere douchepilot moet toeristen bewuster maken van waterverbruik

Niet iedereen ziet het zitten

Toch is niet iedereen overtuigd. In totaal zegt 31 procent het advies niet op te volgen. 10 procent steunt het idee wel, maar verwacht dat een douche van vijf minuten voor hen niet haalbaar is. Een grotere groep, 21 procent, is er niet toe bereid omdat ze vinden dat de overheid zich niet met de duur van een douchebeurt moet bemoeien.

De campagne "Word geen Douchebag. Fris in 5 minuten" werd in juni gelanceerd door een samenwerkingsverband van onder meer de overheid en drinkwaterbedrijven. Daarmee willen de initiatiefnemers Nederlanders bewuster laten omgaan met drinkwater, omdat de drinkwatervoorziening volgens hen steeds meer onder druk staat.

Waarom juist vijf minuten?

Volgens de initiatiefnemers van de campagne valt onder de douche de grootste winst te behalen. Nederlanders gebruiken gemiddeld 118 liter drinkwater per dag en ongeveer 40 procent daarvan verdwijnt onder de douche.

Een douche van vijf minuten verbruikt met een gemiddelde douchekop ongeveer 45 liter water. Blijf je twee keer zo lang staan, dan loopt dat op naar ongeveer 90 liter. Daarom roept de campagne op om vijf minuten als nieuwe norm aan te houden.

Het uiteindelijke doel is om het gemiddelde drinkwatergebruik in 2035 terug te brengen naar 100 liter per persoon per dag.